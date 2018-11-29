Последний день осени в Украине будет очень холодным: на западе ожидается до -19° (видеопрогноз)

По всей стране ожидается морозная погода.

Завтра в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 ноября в Украине будет холодно, на юге и местами в центре пройдет снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -11°, днем до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура ночью до -6°, днем до 0°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -19°, днем до -4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -9°, днем до -5°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -11°, днем до -4°.

Согласно народному прогнозу, 30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Осоковые листья ложатся лицом вверх — к студеной зиме, если изнанкой кверху — зима предполагается теплая.

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