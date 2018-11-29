Последний день осени в Украине будет очень холодным: на западе ожидается до -19° (видеопрогноз)
По всей стране ожидается морозная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 ноября в Украине будет холодно, на юге и местами в центре пройдет снег.
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в декабре
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -11°, днем до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура ночью до -6°, днем до 0°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -19°, днем до -4°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -9°, днем до -5°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -11°, днем до -4°.
Согласно народному прогнозу, 30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Осоковые листья ложатся лицом вверх — к студеной зиме, если изнанкой кверху — зима предполагается теплая.
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Погода в Украине
- Винница-7°... -15°
- Днепр-3°... -10°
- Донецк-4°... -11°
- Житомир-4°... -11°
- Запорожье-2°... -9°
- Ивано-Франковск-6°... -14°
- Киев-5°... -11°
- Кировоград-4°... -10°
- Луганск-4°... -10°
- Луцк-3°... -10°
- Львов-5°... -11°
- Николаев-1°... -8°
- Одесса-2°... -9°
- Полтава-4°... -12°
- Ровно-4°... -12°
- Симферополь-1°... -4°
- Сумы-3°... -12°
- Тернополь-7°... -16°
- Харьков-5°... -13°
- Херсон-1°... -7°
- Хмельницкий-5°... -17°
- Черкассы-4°... -10°
- Чернигов-5°... -12°
- Черновцы-6°... -16°