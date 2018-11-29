Последний день осени в Украине будет очень холодным: на западе ожидается до -19° (видеопрогноз)

16:30, 29 ноября 2018
243
0

По всей стране ожидается морозная погода.

Завтра в Украине будет холодно / УНИАН
Завтра в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 ноября в Украине будет холодно, на юге и местами в центре пройдет снег.

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в декабре

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -11°, днем до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура ночью до -6°, днем до 0°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -19°, днем до -4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -9°, днем до -5°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -11°, днем до -4°.

Согласно народному прогнозу, 30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Осоковые листья ложатся лицом вверх — к студеной зиме, если изнанкой кверху — зима предполагается теплая.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#морозы
Читайте также
Последний день осени в Украине будет очень холодным: на западе ожидается до -19° (видеопрогноз) Последний день осени в Украине будет очень холодным: на западе ожидается до -19° (видеопрогноз)
В Ирландии бушует шторм "Диана": без света остались 40 тысяч домов (видео) В Ирландии бушует шторм "Диана": без света остались 40 тысяч домов (видео)
В горах Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность В горах Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность
В Австралии из-за лесных пожаров эвакуировали около 8 тысяч человек В Австралии из-за лесных пожаров эвакуировали около 8 тысяч человек
В южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение В южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5°
Настоящей зимы ожидать не стоит: синоптик дал прогноз погоды в Украине на декабрь Настоящей зимы ожидать не стоит: синоптик дал прогноз погоды в Украине на декабрь

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
63 %
753 мм
4.9 м/с
2 %
Лента новостей