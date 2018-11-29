В Ирландии бушует шторм "Диана": без света остались 40 тысяч домов (видео)

15:31, 29 ноября 2018
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На юге и западе страны объявили "оранжевый" уровень опасности.

Последствия шторма "Диана" в Ирландии / twitter.com/countykerry
Последствия шторма "Диана" в Ирландии / twitter.com/countykerry

Из-за шторма "Диана" в Ирландии без света остались 40 тысяч домов.

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На юге и западе страны объявили "оранжевый" уровень опасности, максимальный порыв ветра (122 км/ч) был зафиксирован на острове Шеркин, передает Stormnews со ссылкой на RTÉ.

Шторм оставил без света 40 тысяч домов, позже их число сократилось до 19 тысяч. В аэропорту города Корк были отменены несколько авиарейсов. В некоторых районах сохраняется риск наводнений.

Напомним, в австралийском городе Сидней прошел сильный ливень, местами всего за полтора часа выпало более 90 мм осадков.

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Теги: #шторм#Ирландия
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