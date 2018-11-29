В Ирландии бушует шторм "Диана": без света остались 40 тысяч домов (видео)
На юге и западе страны объявили "оранжевый" уровень опасности.
Из-за шторма "Диана" в Ирландии без света остались 40 тысяч домов.
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На юге и западе страны объявили "оранжевый" уровень опасности, максимальный порыв ветра (122 км/ч) был зафиксирован на острове Шеркин, передает Stormnews со ссылкой на RTÉ.
Шторм оставил без света 40 тысяч домов, позже их число сократилось до 19 тысяч. В аэропорту города Корк были отменены несколько авиарейсов. В некоторых районах сохраняется риск наводнений.
The Coast Guard strongly advises the public to stay away from exposed beaches, cliffs and piers, harbour walls and promenades along the coast during storm conditions.— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) 28 ноября 2018 г.
Remember to Stay Back, Stay High and Stay Dry. #StormDianapic.twitter.com/jE1s0TK83r
Напомним, в австралийском городе Сидней прошел сильный ливень, местами всего за полтора часа выпало более 90 мм осадков.
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