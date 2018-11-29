В горах Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность

Снеголавинная опасность в Карпатах низкого уровня.

В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН

29-30 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29-30 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 30 ноября-3 декабря в Украине будет сохраняться холодная погода, а с 4 декабря ожидается потепление.