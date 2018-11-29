В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в декабре
Ожидается, что средняя температура месяца будет на 1-1,5° выше средних многолетних значений.
Ожидается, что средняя температура воздуха декабря-2018 в Украине будет выше средних многолетних значений.
Сильные морозы сменятся оттепелью: синоптик дал прогноз погоды на начало декабря
Такой прогноз сделали в Украинском гидрометцентре.
"Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 4° тепла, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.
По прогнозу Укргидрометцентра, в декабре в Украине выпадет 34-72 мм осадков, на Закарпатье 82-108 мм, в горах Крыма до 140 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, в течение 30 ноября-3 декабря в Украине будет сохраняться холодная погода, а с 4 декабря ожидается потепление.
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