В Австралии из-за лесных пожаров эвакуировали около 8 тысяч человек

12:57, 29 ноября 2018
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Площадь возгорания превышает 20 тысяч гектаров.

Австралию охватили лесные пожары / REUTERS
Австралию охватили лесные пожары / REUTERS

Из зоны лесных пожаров в австралийском штате Квинсленд эвакуировали около 8 тысяч человек.

Новый удар стихии: после смертельных лесных пожаров Калифорнии угрожают наводнения

Площадь возгорания превышает 20 тысяч гектаров. Десятки пожарных пытаются взять стихию под контроль, к ним на помощь направляются подразделения из соседних штатов.

Работу пожарных осложняют жара и сильный ветер, передает Euronews.

Напомним, лесной пожар "Кэмп", признанный самым разрушительным в современной истории  американского штата Калифорния, полностью локализован. В результате пожаров погибли 85 человек, порядка 250 человек числятся пропавшими без вести.

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Теги: #пожар#Австралия
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