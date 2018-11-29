В Австралии из-за лесных пожаров эвакуировали около 8 тысяч человек
Площадь возгорания превышает 20 тысяч гектаров.
Из зоны лесных пожаров в австралийском штате Квинсленд эвакуировали около 8 тысяч человек.
Новый удар стихии: после смертельных лесных пожаров Калифорнии угрожают наводнения
Площадь возгорания превышает 20 тысяч гектаров. Десятки пожарных пытаются взять стихию под контроль, к ним на помощь направляются подразделения из соседних штатов.
Работу пожарных осложняют жара и сильный ветер, передает Euronews.
Напомним, лесной пожар "Кэмп", признанный самым разрушительным в современной истории американского штата Калифорния, полностью локализован. В результате пожаров погибли 85 человек, порядка 250 человек числятся пропавшими без вести.
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