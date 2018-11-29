Завтра в Украине ударят сильные морозы, местами до -18 градусов

11:59, 29 ноября 2018
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Днем 30 ноября в Украине ожидается -5...-11 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ночь на 30 ноября в Украине будет очень холодной, местами ожидается до 18 градусов мороза.

Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

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"Ночь 30-го ноября обещает врезать -9...-15 градусов, а при прояснениях до -18 местами. Хотя осадков не будет, снег не собьет пыл арктической воздушной массы, поэтому и днем в приоритете толстые пуховики, лыжные ботинки, шапки с балабонами, рукавицы, шарфик аж под глаза. Короче говоря, в течение дня -5...-11 градусов", - говорится в сообщении.

По прогнозу Диденко, в Крыму завтра вероятны осадки с сильным ветром.

В Киеве в пятницу будет сухо и морозно. Ночью -10...-12, на окраинах ниже, днем -6...-8 градусов.

Напомним, в течение 30 ноября-3 декабря в Украине будет сохраняться холодная погода, а с 4 декабря ожидается потепление.

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Теги: #погода#морозы#похолодание
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