Завтра в Украине ударят сильные морозы, местами до -18 градусов
Днем 30 ноября в Украине ожидается -5...-11 градусов.
Ночь на 30 ноября в Украине будет очень холодной, местами ожидается до 18 градусов мороза.
Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.
В южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение
"Ночь 30-го ноября обещает врезать -9...-15 градусов, а при прояснениях до -18 местами. Хотя осадков не будет, снег не собьет пыл арктической воздушной массы, поэтому и днем в приоритете толстые пуховики, лыжные ботинки, шапки с балабонами, рукавицы, шарфик аж под глаза. Короче говоря, в течение дня -5...-11 градусов", - говорится в сообщении.
По прогнозу Диденко, в Крыму завтра вероятны осадки с сильным ветром.
В Киеве в пятницу будет сухо и морозно. Ночью -10...-12, на окраинах ниже, днем -6...-8 градусов.
Напомним, в течение 30 ноября-3 декабря в Украине будет сохраняться холодная погода, а с 4 декабря ожидается потепление.
Погода в Украине
- Винница-7°... -15°
- Днепр-3°... -10°
- Донецк-4°... -11°
- Житомир-4°... -11°
- Запорожье-2°... -9°
- Ивано-Франковск-6°... -15°
- Киев-5°... -11°
- Кировоград-4°... -10°
- Луганск-4°... -10°
- Луцк-3°... -10°
- Львов-5°... -11°
- Николаев-2°... -8°
- Одесса-2°... -9°
- Полтава-4°... -12°
- Ровно-4°... -12°
- Симферополь-1°... -4°
- Сумы-3°... -12°
- Тернополь-7°... -16°
- Харьков-6°... -13°
- Херсон-1°... -7°
- Хмельницкий-5°... -17°
- Черкассы-4°... -10°
- Чернигов-5°... -12°
- Черновцы-5°... -16°