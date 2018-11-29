В южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение

10:46, 29 ноября 2018
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Порывы ветра будут достигать 17-22 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение 29-30 ноября в южных и восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 17-22 м/сек.

Напомним, в течение 30 ноября-3 декабря в Украине будет сохраняться холодная погода, а с 4 декабря ожидается потепление.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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