В южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 17-22 м/сек.
В течение 29-30 ноября в южных и восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно и без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 17-22 м/сек.
Напомним, в течение 30 ноября-3 декабря в Украине будет сохраняться холодная погода, а с 4 декабря ожидается потепление.
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Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:07
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