Сильные морозы сменятся оттепелью: синоптик дала прогноз погоды на начало декабря

Потепление начнется 3 декабря в западных областях.

На следующей неделе в Украине ожидается оттепель / УНИАН

В течение 30 ноября-3 декабря в Украине будет сохраняться холодная погода, а с 4 декабря ожидается потепление.

Такой прогноз погоды в Украине в своем блоге опубликовала синоптик Наталья Диденко.

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"30 ноября в большинстве областей Украины осадков не предполагается.

Температура воздуха минимально снизится до 10-15 градусов мороза, на северо-востоке даже до -17 градусов, в южной части ожидается ночью 2-8 градусов мороза. Днем "потеплеет" до 2-8 градусов мороза", - пишет она.

По информации Диденко, 1 и 2 декабря морозы в Украине продержатся, ночью до -10...-17 градусов, днем -2...-8 градусов. Также 1 декабря на Левобережье пройдет снег. 2 декабря существенные осадки в Украине маловероятны.

В начале следующей недели морозная погода еще будет преобладать, однако 3 декабря в западной части Украины, а 4-5 декабря в большинстве областей ожидается потепление до оттепели. В южной части температура воздуха повысится до 0...+3 градусов. В Крыму до +2...+6 градусов.

Кроме того, 4 декабря вследствие влияния атмосферного фронта на западе и севере Украины пройдут снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.

По прогнозу Диденко, в Киеве в ближайшие дни будет холодно. Ночная температура воздуха в течение 30 ноября и 1-2 декабря составит -5...-13 градусов, в окрестностях до -12...-15 градусов, днем ожидается -3...-7 градусов. Существенных осадков не предвидится.

3-5 декабря в столице температура воздуха постепенно повысится до оттепели. Снег и мокрый снег наиболее вероятен 4-5 декабря.

Ранее стало известно, какой будет погода в декабре. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в Украине ожидаются температурные "качели": незначительные похолодания будут сменяться потеплением.