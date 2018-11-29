В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5°

08:30, 29 ноября 2018
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Вечером в столице до -11°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября в Киеве без осадков, температура днем до -5°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -11°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:31, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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