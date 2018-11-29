В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5°
Вечером в столице до -11°.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября в Киеве без осадков, температура днем до -5°.
Настоящей зимы ожидать не стоит: синоптик дал прогноз погоды в Украине на декабрь
Погода в Киеве. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -11°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:31, а зайдет в 15:59.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-6°... -16°
- Днепр-2°... -9°
- Донецк-3°... -10°
- Житомир-5°... -12°
- Запорожье-2°... -8°
- Ивано-Франковск-6°... -16°
- Киев-5°... -13°
- Кировоград-3°... -10°
- Луганск-3°... -10°
- Луцк-3°... -10°
- Львов-5°... -11°
- Николаев0°... -7°
- Одесса-2°... -8°
- Полтава-5°... -12°
- Ровно-5°... -12°
- Симферополь-1°... -4°
- Сумы-4°... -12°
- Тернополь-7°... -17°
- Харьков-7°... -15°
- Херсон0°... -6°
- Хмельницкий-5°... -18°
- Черкассы-5°... -11°
- Чернигов-5°... -12°
- Черновцы-6°... -17°
Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-8 °
Влажность:56 %
Давление:754 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:07
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей