Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно и без осадков (карта)
Во всех регионах ожидается морозная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.
Настоящей зимы ожидать не стоит: синоптик дал прогноз погоды в Украине на декабрь
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до 0°.
На западе Украины без осадков. Температура до -4°.
В северных областях солнечно. Температура до -5°. В центре без осадков, температура до -2°.
Согласно народному прогнозу, 29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-6°... -16°
- Днепр-2°... -9°
- Донецк-3°... -10°
- Житомир-5°... -12°
- Запорожье-2°... -8°
- Ивано-Франковск-6°... -16°
- Киев-5°... -13°
- Кировоград-3°... -10°
- Луганск-3°... -10°
- Луцк-3°... -10°
- Львов-5°... -11°
- Николаев0°... -7°
- Одесса-2°... -8°
- Полтава-5°... -12°
- Ровно-5°... -12°
- Симферополь-1°... -4°
- Сумы-4°... -12°
- Тернополь-7°... -17°
- Харьков-7°... -15°
- Херсон0°... -6°
- Хмельницкий-5°... -18°
- Черкассы-5°... -11°
- Чернигов-5°... -12°
- Черновцы-6°... -17°
Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-7 °
Влажность:56 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:07
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей