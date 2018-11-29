Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно и без осадков (карта)

Во всех регионах ожидается морозная погода.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до 0°.

На западе Украины без осадков. Температура до -4°.

В северных областях солнечно. Температура до -5°. В центре без осадков, температура до -2°.

Прогноз на 29 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).

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