В Киеве завтра будет холодно и без осадков
Вечером в столице температура до -11°.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября в Киеве без осадков, температура днем до -5°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -11°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 15:59.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.
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- Запорожье-2°... -6°
- Ивано-Франковск-2°... -14°
- Киев-3°... -9°
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- Луганск-2°... -7°
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- Львов-2°... -9°
- Николаев-1°... -6°
- Одесса-1°... -7°
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- Ровно-3°... -10°
- Симферополь+4°... -4°
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- Тернополь-3°... -10°
- Харьков-4°... -10°
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- Черкассы-3°... -8°
- Чернигов-4°... -10°
- Черновцы-3°... -14°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-5 °
Влажность:48 %
Давление:745 мм
Ветер: 9.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:06
Закат16:48
Видимость:16 км
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