В Киеве завтра будет холодно и без осадков

17:00, 28 ноября 2018
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Вечером в столице температура до -11°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября в Киеве без осадков, температура днем до -5°.

Синоптики предупреждают о гололедице и сильном ветре в Украине

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -11°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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