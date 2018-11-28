Мороз и солнце: прогноз погоды в Украине на 29 ноября (видеопрогноз)
Ночью местами похолодает до -16°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.
Синоптики предупреждают о гололедице и сильном ветре в Украине
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -15°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -8°, днем до 0°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -16°, днем до -4°.
В северных областях солнечно. Температура ночью до -13°, днем до -5°. В центре без осадков, температура ночью до -16°, днем до -2°.
Согласно народному прогнозу, 29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница-4°... -9°
- Днепр-3°... -6°
- Донецк-1°... -8°
- Житомир-2°... -8°
- Запорожье-2°... -6°
- Ивано-Франковск-2°... -14°
- Киев-3°... -9°
- Кировоград-3°... -7°
- Луганск-2°... -7°
- Луцк-2°... -8°
- Львов-2°... -9°
- Николаев-1°... -6°
- Одесса-1°... -7°
- Полтава-5°... -8°
- Ровно-3°... -10°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-4°... -10°
- Тернополь-3°... -10°
- Харьков-4°... -10°
- Херсон-1°... -6°
- Хмельницкий-3°... -9°
- Черкассы-3°... -8°
- Чернигов-4°... -10°
- Черновцы-3°... -14°