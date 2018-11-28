Мороз и солнце: прогноз погоды в Украине на 29 ноября (видеопрогноз)

Ночью местами похолодает до -16°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -15°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -8°, днем до 0°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -16°, днем до -4°.

В северных областях солнечно. Температура ночью до -13°, днем до -5°. В центре без осадков, температура ночью до -16°, днем до -2°.

Согласно народному прогнозу, 29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).

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