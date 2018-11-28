Настоящей зимы ожидать не стоит: синоптик дал прогноз погоды в Украине на декабрь

15:52, 28 ноября 2018
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По прогнозу народного синоптика, в декабре незначительные похолодания будут сменяться потеплением.

В декабре в Украине будут температурные "качели" / УНИАН
В декабре в Украине будут температурные "качели" / УНИАН

В декабре в Украине ожидаются температурные "качели": незначительные похолодания будут сменяться потеплением.

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Из-за нестабильной погоды настоящей зимы в декабре ожидать не стоит. Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"Из-за того, что незначительные похолодания будут сменяться потеплением, настоящей зимы в декабре ожидать не стоит. Снег выпадет в последних числах декабря и пролежит до первых дней января 2019 года. Затем он начнет таять, поскольку в первой половине января также ожидаются температурные скачки от морозов до потепления", - сказал он.

По прогнозам Горбаня, "нормальная" зима придет в Украину не раньше 16 января.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что зима украинцев ждет достаточно теплая.

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Теги: #погода#декабрь
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