На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 29-30 ноября
Порывы ветра будут достигать 17-22 м/сек.
29-30 ноября в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 29-30 ноября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму порывы ветра 17-22 м/сек.
Напомним, 28 ноября в большинстве областей Украины гололедица, на востоке и юге ожидается сильный ветер.
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