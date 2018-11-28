На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 29-30 ноября

15:34, 28 ноября 2018
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Порывы ветра будут достигать 17-22 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

29-30 ноября в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 29-30 ноября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму порывы ветра 17-22 м/сек.

Напомним, 28 ноября в большинстве областей Украины гололедица, на востоке и юге ожидается сильный ветер.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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