В Карпатах начался лавиноопасный сезон
В районе Черногорского массива выпало более 30 см снега.
Сегодня, 28 ноября, из-за обилия снега в районе Черногорского массива Карпат открыли лавиноопасный сезон.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"28 ноября, в связи с выпадением снега высотой более 30 см, лавиноопасный сезон в районе Черногорского массива объявляется открытым", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 27 ноября, на горе Поп Иван Черногорский местами намело до 1 м снега.
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