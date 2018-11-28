В Карпатах начался лавиноопасный сезон

В районе Черногорского массива выпало более 30 см снега.

В Карпатах открыли лавиноопасный сезон / zak.depo.ua

Сегодня, 28 ноября, из-за обилия снега в районе Черногорского массива Карпат открыли лавиноопасный сезон.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 ноября, в связи с выпадением снега высотой более 30 см, лавиноопасный сезон в районе Черногорского массива объявляется открытым", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 27 ноября, на горе Поп Иван Черногорский местами намело до 1 м снега.