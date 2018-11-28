В сети показали сказочные пейзажи покрытых снегом Карпат (фото)
На горнолыжных курортах местами намело до 30 см снега.
В Карпатах уже несколько дней идут снегопады, на горнолыжных курортах местами выпало до 30 см снега.
Во вторник, 27 ноября, на горе Поп Иван намело целый метр осадков.
Фотографиями сказочных пейзажей в Карпатах делятся пользователи соцсетей.
Напомним, 28 ноября в Украине начнется похолодание, днем температура -3...-7 градусов.
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