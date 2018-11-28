В сети показали сказочные пейзажи покрытых снегом Карпат (фото)

12:52, 28 ноября 2018
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На горнолыжных курортах местами намело до 30 см снега.

Карпаты засыпало снегом / www.instagram.com/andry_hryvyl/
Карпаты засыпало снегом / www.instagram.com/andry_hryvyl/

В Карпатах уже несколько дней идут снегопады, на горнолыжных курортах местами выпало до 30 см снега.

Во вторник, 27 ноября, на горе Поп Иван намело целый метр осадков.

Фотографиями сказочных пейзажей в Карпатах делятся пользователи соцсетей.

Напомним, 28 ноября в Украине начнется похолодание, днем температура -3...-7 градусов.

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Теги: #снег#Карпаты
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