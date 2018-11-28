Проливной дождь затопил австралийский Сидней (фото, видео)

Местами всего за полтора часа выпало более 90 мм осадков.

Сильный дождь затопил Сидней / REUTERS

В австралийском городе Сидней прошел сильный ливень, местами всего за полтора часа выпало более 90 мм осадков.

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Одним из самых пострадавших районов стал Мосман, где выпало 111 мм дождя, передает ABC Online.

Представители крупнейшей австралийской компании в области электроэнергетики Ausgrid сообщили, что из-за шторма в Сиднее и пригородах без света остались 8 тысяч домов. Дождь затопил автомобильные дороги, в аэропорту закрыли две из трех взлетно-посадочных полос. Общественный транспорт в некторых районах города не ходит.

Как говорится в сюжете ТСН, один человек уже погиб в аварии на залитой водой дороге. В больницы с травмами попали еще 9.

Напомним, из-за влияния мощного циклона многие штаты на юге, юго-востоке и востоке Австралии пострадали от непогоды.