У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Сведений о серьезных разрушениях или пострадавших не поступало.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

У восточного побережья префектуры Аомори на севере Японии 28 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 41,3 градуса северной широты и 143,3 градуса восточной долготы, очаг залегал неглубоко. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Подземные толчки были зарегистрированы в 11:23 по местному времени в префектурах Аомори и Хоккайдо и соседних районах. Сведений о серьезных разрушениях или пострадавших от землетрясения не поступало. Отмечается, что у побережья были зафиксированы незначительные изменения уровня моря.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.