Синоптики предупреждают о гололедице и сильном ветре в Украине
На юге и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
Сегодня, 28 ноября, в большинстве областей Украины гололедица, на востоке и юге ожидается сильный ветер.
Погода на сегодня: в Украине будет морозно и сухо (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"28 ноября на дорогах большинства областей страны гололедица, в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах.
Напомним, в среду, 28 ноября, в Украине начнется похолодание, днем температура -3...-7 градусов.
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