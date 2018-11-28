Синоптики предупреждают о гололедице и сильном ветре в Украине

09:42, 28 ноября 2018
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На юге и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

На дорогах Украины сегодня ожидается гололедица / УНИАН
На дорогах Украины сегодня ожидается гололедица / УНИАН

Сегодня, 28 ноября, в большинстве областей Украины гололедица, на востоке и юге ожидается сильный ветер.

Погода на сегодня: в Украине будет морозно и сухо (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"28 ноября на дорогах большинства областей страны гололедица, в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах.

Напомним, в среду, 28 ноября, в Украине начнется похолодание, днем температура -3...-7 градусов.

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Теги: #погода#ветер#гололедица
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