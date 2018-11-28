Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -3°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 ноября, в Киеве без осадков, температура до -3°.
В Карпатах намело метр снега (фото)
Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -6°. Ветер южный, до 4,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:30, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, 28 ноября во всех регионах Украины ожидается похолодание, без осадков.
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Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-5 °
Влажность:46 %
Давление:746 мм
Ветер: 9.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:06
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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