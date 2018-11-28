Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -3°

08:30, 28 ноября 2018
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В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 ноября, в Киеве без осадков, температура до -3°.

В Карпатах намело метр снега (фото)

Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -6°. Ветер южный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:30, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября во всех регионах Украины ожидается похолодание, без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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