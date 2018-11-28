Погода на сегодня: в Украине будет морозно и сухо (карта)
Во всех регионах похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября во всех регионах Украины ожидается похолодание, без осадков.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +5°.
На западе Украины без осадков. Температура до -2°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -3°. В центре без осадков, до -2°.
Согласно народному прогнозу, 28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Какая ночь в Филипповку, такой день в Петровку. Первый прочный снег выпадает на ночь; дневной снег долго не задержится. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место — на холодную зиму. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -9°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк-3°... -8°
- Житомир-3°... -7°
- Запорожье-1°... -6°
- Ивано-Франковск-2°... -11°
- Киев-3°... -8°
- Кировоград-3°... -7°
- Луганск-2°... -7°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-2°... -8°
- Николаев0°... -5°
- Одесса-1°... -7°
- Полтава-4°... -8°
- Ровно-3°... -9°
- Симферополь+5°... -3°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь-3°... -11°
- Харьков-3°... -11°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий-3°... -12°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов-2°... -9°
- Черновцы-3°... -13°