Погода на сегодня: в Украине будет морозно и сухо (карта)

Во всех регионах похолодает.

В Украине сегодня похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября во всех регионах Украины ожидается похолодание, без осадков.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +5°.

На западе Украины без осадков. Температура до -2°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -3°. В центре без осадков, до -2°.

Прогноз на 28 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Какая ночь в Филипповку, такой день в Петровку. Первый прочный снег выпадает на ночь; дневной снег долго не задержится. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место — на холодную зиму. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает.

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