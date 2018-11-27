Новый год без снега и мороз: синоптики дали прогноз на декабрь

20:49, 27 ноября 2018
565
0

Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной. Так что, снег на Новый год не ожидается.

Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны / УНИАН
Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны / УНИАН

Синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Об этом сообщает "Метеопрог".

Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны, местами столбики термометров покажут -19ºС, на остальной территории ночью до -10 ºС. Днем на термометрах мы увидим -5…0ºС. На юге Украины начало декабря будет мягким с плюсовыми температурами.

Морозы набирают обороты: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.

Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается.

Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега.

Как сообщал УНИАН, в Карпатах намело метр снега.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#декабрь
Читайте также
Новый год без снега и мороз: синоптики дали прогноз на декабрь Новый год без снега и мороз: синоптики дали прогноз на декабрь
Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 700 человек Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 700 человек
Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах
В Карпатах намело метр снега (фото) В Карпатах намело метр снега (фото)
В Чикаго из-за метели отменили почти 900 авиарейсов (фото, видео) В Чикаго из-за метели отменили почти 900 авиарейсов (фото, видео)
В Киеве сегодня похолодает, днем температура до -4° В Киеве сегодня похолодает, днем температура до -4°
Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди и снег (карта) Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди и снег (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
47 %
743 мм
7.6 м/с
3 %
Лента новостей