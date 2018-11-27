В Киеве завтра без осадков, днем температура до -3°

17:00, 27 ноября 2018
1
0

Вечером в столице до -6°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 ноября, в Киеве без осадков, температура до -3°.

В Карпатах намело метр снега (фото)

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -6°. Ветер южный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:30, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября во всех регионах Украины ожидается похолодание, без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Завтра в Украине сильно похолодает, на западе ночью до -18 градусов (видеопрогноз) Завтра в Украине сильно похолодает, на западе ночью до -18 градусов (видеопрогноз)
Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах
В Карпатах намело метр снега (фото) В Карпатах намело метр снега (фото)
В Чикаго из-за метели отменили почти 900 авиарейсов (фото, видео) В Чикаго из-за метели отменили почти 900 авиарейсов (фото, видео)
Мокрый снег, дождь и гололедица: в Украине сегодня испортится погода Мокрый снег, дождь и гололедица: в Украине сегодня испортится погода
В Киеве завтра похолодает, без осадков В Киеве завтра похолодает, без осадков
Самый разрушительный лесной пожар в истории Калифорнии полностью локализован Самый разрушительный лесной пожар в истории Калифорнии полностью локализован

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
47 %
743 мм
7.6 м/с
3 %
Лента новостей