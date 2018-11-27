В Киеве завтра без осадков, днем температура до -3°
Вечером в столице до -6°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 ноября, в Киеве без осадков, температура до -3°.
В Карпатах намело метр снега (фото)
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -6°. Ветер южный, до 4,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:30, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, 28 ноября во всех регионах Украины ожидается похолодание, без осадков.
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- Чернигов-2°... -7°
- Черновцы-1°... -9°
Виргиния, США
+ 6 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+1 °
Влажность:47 %
Давление:743 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:05
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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