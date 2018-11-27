Завтра в Украине сильно похолодает, на западе ночью до -18 градусов (видеопрогноз)
Завтра в Украине без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября во всех регионах Украины ожидается похолодание, без осадков.
В Карпатах намело метр снега (фото)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -11°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -7°, днем до +5°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -18°, днем до -2°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -9°, днем до -3°. В центре без осадков, температура ночью до 9°, днем до -2°.
Согласно народному прогнозу, 28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Какая ночь в Филипповку, такой день в Петровку. Первый прочный снег выпадает на ночь; дневной снег долго не задержится. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место — на холодную зиму. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает.
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Погода в Украине
- Винница-2°... -9°
- Днепр+3°... -6°
- Донецк+5°... -5°
- Житомир-2°... -7°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -9°
- Киев-3°... -7°
- Кировоград+2°... -7°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-3°... -6°
- Николаев+8°... -4°
- Одесса+5°... -4°
- Полтава-1°... -9°
- Ровно-4°... -7°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы-3°... -9°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-1°... -10°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий-2°... -8°
- Черкассы-1°... -9°
- Чернигов-2°... -7°
- Черновцы-1°... -9°