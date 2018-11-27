Завтра в Украине сильно похолодает, на западе ночью до -18 градусов (видеопрогноз)

Завтра в Украине без осадков.

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Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября во всех регионах Украины ожидается похолодание, без осадков.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -11°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -7°, днем до +5°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -18°, днем до -2°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -9°, днем до -3°. В центре без осадков, температура ночью до 9°, днем до -2°.

Согласно народному прогнозу, 28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Какая ночь в Филипповку, такой день в Петровку. Первый прочный снег выпадает на ночь; дневной снег долго не задержится. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место — на холодную зиму. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает.

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