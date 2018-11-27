Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 700 человек

15:36, 27 ноября 2018
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Пострадали по меньшей мере 729 человек.

В Иране растет число пострадавших в результате землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger
В Иране растет число пострадавших в результате землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger

В результате землетрясения в остане Керманшах на западе Ирана пострадали 729 человек.

В результате мощного землетрясения в Иране пострадали более 200 человек

Большинство пострадавших получили легкие повреждения. После оказания медицинской помощи они покинули больницы, в стационаре по-прежнему остаются 18 человек, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился развернуть в районе бедствия интенсивную спасательную операцию, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло вечером 25 ноября. Эпицентр находился недалеко от города Сарполь-э-Захаб, где обрушилась часть домов.

Напомним, в Гватемале извергается вулкан Фуэго, из опасных районов эвакуировали порядка четырех тысяч человек.

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Теги: #землетрясение#Иран
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