Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 700 человек
Пострадали по меньшей мере 729 человек.
В результате землетрясения в остане Керманшах на западе Ирана пострадали 729 человек.
В результате мощного землетрясения в Иране пострадали более 200 человек
Большинство пострадавших получили легкие повреждения. После оказания медицинской помощи они покинули больницы, в стационаре по-прежнему остаются 18 человек, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Президент Ирана Хасан Роухани распорядился развернуть в районе бедствия интенсивную спасательную операцию, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло вечером 25 ноября. Эпицентр находился недалеко от города Сарполь-э-Захаб, где обрушилась часть домов.
Напомним, в Гватемале извергается вулкан Фуэго, из опасных районов эвакуировали порядка четырех тысяч человек.
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