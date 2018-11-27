В Карпатах намело метр снега (фото)

12:58, 27 ноября 2018
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На горе Поп Иван идет сильный снег.

В Карпатах намело до метра снега / www.facebook.com/chornogora.rescue112/
В Карпатах намело до метра снега / www.facebook.com/chornogora.rescue112/

В Карпатах идут сильные снегопады. По состоянию на утро 27 ноября местами намело до 1 метра снега.

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Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 9:10 27.11.2018 г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -8°С, ветер северо-западный, северный 5 м/с, облачно, снег, ограниченная видимость, местами надувы снега до 1 м", - говорится в сообщении.

Карпаты заметает снегом / snig.info/uk
Карпаты заметает снегом / snig.info/uk

Напомним, в среду, 28 ноября, в Украине начнется похолодание, днем температура -3...-7 градусов.

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Теги: #снег#погода#Карпаты
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