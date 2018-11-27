Морозы набирают обороты: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Осадки завтра ожидаются на юге и юго-востоке.
В среду, 28 ноября, в Украине начнется похолодание, днем температура -3...-7 градусов.
Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.
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"Осадки - дождь и мокрый снег с порывистым ветром - задержатся лишь на юге и юго-востоке.
Одновременно с прекращением осадков в Украину начнет заходить холодный воздух. Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и крепче. Завтра днем в пределах Украины -3...-7 градусов", - говорится в сообщении.
По информации Диденко, завтра погода в Киеве будет сухой и холодной. Ночью до -5...-7, днем -2...-4 градуса. В дальнейшем ожидается усиление мороза.
Напомним, 27 ноября по всей Украине ожидается осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница-2°... -9°
- Днепр+3°... -5°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир-4°... -6°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -9°
- Киев-4°... -8°
- Кировоград+2°... -7°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-3°... -7°
- Николаев+8°... -4°
- Одесса+6°... -4°
- Полтава-1°... -8°
- Ровно-4°... -7°
- Симферополь+12°... +3°
- Сумы-2°... -9°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-1°... -10°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий-3°... -8°
- Черкассы-1°... -8°
- Чернигов-3°... -7°
- Черновцы-1°... -9°