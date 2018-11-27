Морозы набирают обороты: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Осадки завтра ожидаются на юге и юго-востоке.

В Украину идут морозы / НИАН

В среду, 28 ноября, в Украине начнется похолодание, днем температура -3...-7 градусов.

Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Читайте также Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди и снег (карта)

"Осадки - дождь и мокрый снег с порывистым ветром - задержатся лишь на юге и юго-востоке.

Одновременно с прекращением осадков в Украину начнет заходить холодный воздух. Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и крепче. Завтра днем в пределах Украины -3...-7 градусов", - говорится в сообщении.

По информации Диденко, завтра погода в Киеве будет сухой и холодной. Ночью до -5...-7, днем -2...-4 градуса. В дальнейшем ожидается усиление мороза.

Напомним, 27 ноября по всей Украине ожидается осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.