В Чикаго из-за метели отменили почти 900 авиарейсов (фото, видео)

10:42, 27 ноября 2018
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В международном аэропорту О'Хара высота снежного покрова достигла 18 см.

Чикаго накрыл снегопад / REUTERS
Чикаго накрыл снегопад / REUTERS

На американский город Чикаго и его окрестности обрушились сильные метели, в результате были отменены почти 900 авиарейсов.

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В чикагском международном аэропорту О'Хара высота снежного покрова достигла 18 см, сообщает Xinhua со ссылкой на местную метеослужбу.

Из-за непогоды 340 тыс. семей и субъектов бизнеса лишились электроснабжения. Также в результате непогоды в Чикаго закрыты более 100 школ.

Стоит отметить, что метели начались в период, когда огромное количество американцев возвращаются домой из отпуска, взятого по случаю дня Благодарения.

Напомним, из-за влияния мощного циклона многие штаты на юге, юго-востоке и востоке Австралии пострадали от непогоды.

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Теги: #США#снегопад#Чикаго
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