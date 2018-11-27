В Чикаго из-за метели отменили почти 900 авиарейсов (фото, видео)
В международном аэропорту О'Хара высота снежного покрова достигла 18 см.
На американский город Чикаго и его окрестности обрушились сильные метели, в результате были отменены почти 900 авиарейсов.
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В чикагском международном аэропорту О'Хара высота снежного покрова достигла 18 см, сообщает Xinhua со ссылкой на местную метеослужбу.
Из-за непогоды 340 тыс. семей и субъектов бизнеса лишились электроснабжения. Также в результате непогоды в Чикаго закрыты более 100 школ.
Стоит отметить, что метели начались в период, когда огромное количество американцев возвращаются домой из отпуска, взятого по случаю дня Благодарения.
Heres another in Wrigleyville. Fell RIGHT between those cars. pic.twitter.com/OObdAuhItT— Penny Farthing Geraci (@ventchurros) 26 ноября 2018 г.
@MorganKolkmeyer snow is not very deep in Dunning, but very blustery. Buddy is not a fan. ? pic.twitter.com/vfz2ZyKElH— Stephanie Swieca (@Steph_Swieca) 26 ноября 2018 г.
Unofficially 13 inches 7 miles NW of Woodstock pic.twitter.com/HdSRJbdG6H— Al Degutis (@frumpa) 26 ноября 2018 г.
Snow tapering off in #Schaumburg and #Roselle- but still dealing with downed trees and several inches of accumulation pic.twitter.com/hjLYaceOUM— WGN-TV Traffic (@WGNtraffic) 26 ноября 2018 г.
Напомним, из-за влияния мощного циклона многие штаты на юге, юго-востоке и востоке Австралии пострадали от непогоды.
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