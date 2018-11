В Чикаго из-за метели отменили почти 900 авиарейсов (фото, видео)

В международном аэропорту О'Хара высота снежного покрова достигла 18 см.

Чикаго накрыл снегопад / REUTERS

На американский город Чикаго и его окрестности обрушились сильные метели, в результате были отменены почти 900 авиарейсов.

В чикагском международном аэропорту О'Хара высота снежного покрова достигла 18 см, сообщает Xinhua со ссылкой на местную метеослужбу.

Из-за непогоды 340 тыс. семей и субъектов бизнеса лишились электроснабжения. Также в результате непогоды в Чикаго закрыты более 100 школ.

Стоит отметить, что метели начались в период, когда огромное количество американцев возвращаются домой из отпуска, взятого по случаю дня Благодарения.

Напомним, из-за влияния мощного циклона многие штаты на юге, юго-востоке и востоке Австралии пострадали от непогоды.