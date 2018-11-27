Мокрый снег, дождь и гололедица: в Украине сегодня испортится погода

Осадки ожидаются почти по всей стране.

В Украине сегодня ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

Во вторник, 27 ноября, по всей Украине ожидается осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в центральных, большинстве западных и восточных областей сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица.

В Украине объявили штормовое предупреждение / Укргидрометцентр

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, с четверга на западе ожидается -20°.