Мокрый снег, дождь и гололедица: в Украине сегодня испортится погода
Осадки ожидаются почти по всей стране.
Во вторник, 27 ноября, по всей Украине ожидается осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди и снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, сегодня в центральных, большинстве западных и восточных областей сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, с четверга на западе ожидается -20°.
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Погода в Украине
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- Донецк+4°... -4°
- Житомир-4°... -6°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -9°
- Киев-4°... -8°
- Кировоград+2°... -7°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-3°... -7°
- Николаев+8°... -4°
- Одесса+6°... -4°
- Полтава-1°... -8°
- Ровно-4°... -7°
- Симферополь+12°... +3°
- Сумы-2°... -9°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-1°... -10°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий-3°... -8°
- Черкассы-1°... -8°
- Чернигов-3°... -7°
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