В Киеве сегодня похолодает, днем температура до -4°
Вечером в столице до -6°.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 ноября в Киеве без осадков, температура до -4°.
Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта)
Погода в Киеве. Температура воздуха днем -4°, вечером - до -6°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:28, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 ноября, в Украине похолодает, в большинстве регионов ожидаются дожди и снегопады.
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Погода в Украине
- Винница-3°... -8°
- Днепр+3°... -5°
- Донецк+2°... -5°
- Житомир-4°... -6°
- Запорожье+6°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -10°
- Киев-4°... -7°
- Кировоград+2°... -7°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-3°... -7°
- Николаев+8°... -4°
- Одесса+5°... -5°
- Полтава0°... -8°
- Ровно-4°... -7°
- Симферополь+12°... +4°
- Сумы-2°... -8°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков0°... -9°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий-3°... -9°
- Черкассы0°... -7°
- Чернигов-3°... -7°
- Черновцы-1°... -10°
Виргиния, США
+ 4 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:0 °
Влажность:46 %
Давление:743 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:05
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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