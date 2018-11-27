В Киеве сегодня похолодает, днем температура до -4°

Вечером в столице до -6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 ноября в Киеве без осадков, температура до -4°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -4°, вечером - до -6°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:28, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 ноября, в Украине похолодает, в большинстве регионов ожидаются дожди и снегопады.

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