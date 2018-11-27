Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди и снег (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 ноября, в Украине похолодает, в большинстве регионов ожидаются дожди и снегопады.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди и снег, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +11°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура до -1°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -4°. В центре пройдут дожди и снег, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа — будет овес, как липа. Дождит — уродит пшеница. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.
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Погода в Украине
- Винница-3°... -8°
- Днепр+3°... -5°
- Донецк+2°... -5°
- Житомир-4°... -6°
- Запорожье+6°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -10°
- Киев-4°... -7°
- Кировоград+2°... -7°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-3°... -7°
- Николаев+8°... -4°
- Одесса+5°... -5°
- Полтава0°... -8°
- Ровно-4°... -7°
- Симферополь+12°... +4°
- Сумы-2°... -8°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков0°... -9°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий-3°... -9°
- Черкассы0°... -7°
- Чернигов-3°... -7°
- Черновцы-1°... -10°