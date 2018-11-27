Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди и снег (карта)

08:10, 27 ноября 2018
201
0

Теплее всего будет на юге.

Сегодня в Украине пройдет снег / УНИАН
Сегодня в Украине пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 ноября, в Украине похолодает, в большинстве регионов ожидаются дожди и снегопады.

Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта)

Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди и снег, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +11°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до -1°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -4°. В центре пройдут дожди и снег, температура до +3°.

Прогноз на 27 ноября / УНИАН
Прогноз на 27 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа — будет овес, как липа. Дождит — уродит пшеница. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
В Киеве сегодня похолодает, днем температура до -4° В Киеве сегодня похолодает, днем температура до -4°
Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди и снег (карта) Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины пройдут дожди и снег (карта)
В Киеве завтра похолодает, без осадков В Киеве завтра похолодает, без осадков
Жителей Киева предупреждают о тумане Жителей Киева предупреждают о тумане
Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта) Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта)
В результате мощного землетрясения в Иране пострадали более 200 человек В результате мощного землетрясения в Иране пострадали более 200 человек
В Украине сегодня пройдут дожди и снегопады, теплее всего будет на юге и востоке страны (карта) В Украине сегодня пройдут дожди и снегопады, теплее всего будет на юге и востоке страны (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
46 %
743 мм
7.6 м/с
3 %
Лента новостей