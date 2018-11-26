В Киеве завтра похолодает, без осадков
Днем температура в столице до -4°.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 ноября в Киеве без осадков, температура до -4°.
Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта)
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -4°, вечером - до -6°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:28, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 ноября, в Украине похолодает, в большинстве регионов ожидаются дожди и снегопады.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -4°
- Днепр+4°... +1°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+1°... -6°
- Запорожье+7°... +4°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+11°... +6°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+11°... +9°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+11°... +7°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы0°... -2°
Виргиния, США
+ 7 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:79 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:64 %
Восход:07:04
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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