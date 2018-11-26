В Киеве завтра похолодает, без осадков

17:00, 26 ноября 2018
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Днем температура в столице до -4°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 ноября в Киеве без осадков, температура до -4°.

Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта)

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -4°, вечером - до -6°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:28, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 ноября, в Украине похолодает, в большинстве регионов ожидаются дожди и снегопады.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#похолодание
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