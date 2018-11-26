Украину завтра накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)

Завтра в Украине похолодает.

Завтра в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 ноября, в Украине похолодает, в большинстве регионов ожидаются дожди и снегопады.

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Погода на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -9°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до -5°, днем до +11°.

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до -1°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -7°, днем до -4°. В центре пройдут дожди и снег, температура ночью до -8°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа — будет овес, как липа. Дождит — уродит пшеница. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.

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