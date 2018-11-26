Украину завтра накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)

16:30, 26 ноября 2018
259
0

Завтра в Украине похолодает.

Завтра в Украине похолодает / УНИАН
Завтра в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 ноября, в Украине похолодает, в большинстве регионов ожидаются дожди и снегопады.

Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта)

Погода на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -9°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до -5°, днем до +11°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до -1°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -7°, днем до -4°. В центре пройдут дожди и снег, температура ночью до -8°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа — будет овес, как липа. Дождит — уродит пшеница. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#морозы
Читайте также
Украину завтра накроют дожди и снегопады (видеопрогноз) Украину завтра накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)
Синоптик рассказала, когда в Киеве похолодает Синоптик рассказала, когда в Киеве похолодает
Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта) Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта)
В результате мощного землетрясения в Иране пострадали более 200 человек В результате мощного землетрясения в Иране пострадали более 200 человек
В Украине сегодня пройдут дожди и снегопады, теплее всего будет на юге и востоке страны (карта) В Украине сегодня пройдут дожди и снегопады, теплее всего будет на юге и востоке страны (карта)
«Киевавтодор» задействовал 237 единиц спецтехники для уборки снега на дорогах столицы «Киевавтодор» задействовал 237 единиц спецтехники для уборки снега на дорогах столицы
Прогноз погоды на воскресенье: в Украине незначительно потеплеет и пройдет мокрый снег Прогноз погоды на воскресенье: в Украине незначительно потеплеет и пройдет мокрый снег

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 7 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.7 м/с
64 %
Лента новостей