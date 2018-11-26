Украину завтра накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)
Завтра в Украине похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 ноября, в Украине похолодает, в большинстве регионов ожидаются дожди и снегопады.
Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта)
Погода на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -9°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до -5°, днем до +11°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до -1°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -7°, днем до -4°. В центре пройдут дожди и снег, температура ночью до -8°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа — будет овес, как липа. Дождит — уродит пшеница. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -4°
- Днепр+4°... +1°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+1°... -6°
- Запорожье+7°... +4°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+11°... +6°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+11°... +9°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+11°... +7°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы0°... -2°