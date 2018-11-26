Жителей Киева предупреждают о тумане

15:42, 26 ноября 2018
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Видимость в столице составляет 200-500 м.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

До конца суток 26 ноября в Киеве сохранится туман, видимость упадет до 200-500 м.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"До конца суток 26 ноября сохранится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, с четверга на западе ожидается -20°.

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Теги: #Киев#погода#туман
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