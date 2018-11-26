Жителей Киева предупреждают о тумане
Видимость в столице составляет 200-500 м.
До конца суток 26 ноября в Киеве сохранится туман, видимость упадет до 200-500 м.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Синоптик рассказала, когда в Киеве похолодает
"До конца суток 26 ноября сохранится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, с четверга на западе ожидается -20°.
Погода в Украине
- Винница+1°... -4°
- Днепр+4°... +1°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+1°... -6°
- Запорожье+7°... +4°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+11°... +6°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+11°... +9°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+11°... +7°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы0°... -2°