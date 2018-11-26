Самый разрушительный лесной пожар в истории Калифорнии полностью локализован

В результате пожара погибли 85 человек.

Лесной пожар в Калифорнии локализован / REUTERS

Лесной пожар "Кэмп", признанный самым разрушительным в современной истории американского штата Калифорния, полностью локализован.

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В результате пожаров погибли 85 человек, порядка 250 человек числятся пропавшими без вести. Поиски тел погибших до сих пор продолжаются, передает Euronews со ссылкой на управление лесного хозяйства и пожарной охраны.

Огонь уничтожил 62 тысячи гектаров земли и около 14 тысяч домов в городе Парадайс и его окрестностях.

Напомним, вслед за засухой и сильными ветрами в Калифорнию идут мощные дожди, которые могут привести к наводнениям и оползням.