Синоптик рассказала, когда в Киеве похолодает
Завтра снегопад в Киеве прекратится.
Во вторник, 26 ноября, снегопад в Киеве прекратится, а с 28 ноября в столице ожидается похолодание.
Мокрый снег, ливни и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.
"В Киеве сегодня сами видите что, а завтра днем осадки из столицы пойдут. Со среды в Киеве усиление мороза", - говорится в сообщении.
По информации Диденко, завтра осадки в Украине ожидаются преимущественно на востоке и юге страны. Также ожидается серьезный температурный контраст: от -3 на севере до +10 на юге.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, с четверга на мероприятии ожидается -20°.
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