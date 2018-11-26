Синоптик рассказала, когда в Киеве похолодает

Завтра снегопад в Киеве прекратится.

В среду в Киеве похолодает / УНИАН

Во вторник, 26 ноября, снегопад в Киеве прекратится, а с 28 ноября в столице ожидается похолодание.

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Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве сегодня сами видите что, а завтра днем осадки из столицы пойдут. Со среды в Киеве усиление мороза", - говорится в сообщении.

По информации Диденко, завтра осадки в Украине ожидаются преимущественно на востоке и юге страны. Также ожидается серьезный температурный контраст: от -3 на севере до +10 на юге.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, с четверга на мероприятии ожидается -20°.