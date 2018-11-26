Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта)
На этой неделе в Украине сильно похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, с четверга на западе ожидается -20°.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди и снег. На юге до +12°, в остальных регионах до -1°...+4°.
Прогноз погоды на вторник, 27 ноября. В Украине ожидаются осадки, на западе ночью до -15°.
В среду, 28 ноября, в Украине практически без осадков. Самая холодная погода будет на западе - до -18°. В остальных регионах до -4°.
В четверг без осадков. Ночью по стране -20°…-5°, днем на юге до -1°.
В пятницу в большинстве областей ожидается ясная погода. Ночью на западе до -20°, в остальных регионах до -2°.
1 и 2 декабря в Украине местами пройдет снег. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -20°, на остальной территории -11°…-1°. Днем температура по стране -10°...+3°. В воскресенье ночью на западе до -14°, днем в Украине от -10° до +1°.
Народный прогноз погоды в Украине
26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.
В Украине сегодня пройдут дожди и снегопады, теплее всего будет на юге и востоке страны (карта)
27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.
28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает. На Гуриев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого — иней.
29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).
30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Осоковое листья ложится лицом вверх — к студеной зиме, если изнанкой кверху — зима предполагается тепла. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.
1 декабря — день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло — будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем — такой будет середина зимы.
2 декабря — пророка Авдея Бережного. На Авдея метель дорогу заметает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет. Поэтому в старину люди с опаской выходили на улицу во второй день зимы.
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Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр+4°... +1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+1°... -7°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+4°... +1°
- Луганск+4°... 0°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+10°... +5°
- Одесса+12°... +2°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+11°... +9°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+10°... +7°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов0°... -7°
- Черновцы0°... -2°