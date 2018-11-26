Погода на неделю: в Украине морозы ударят с новой силой, ожидается до -20° (карта)

На этой неделе в Украине сильно похолодает.

На этой неделе в Украине будет очень холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, с четверга на западе ожидается -20°.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди и снег. На юге до +12°, в остальных регионах до -1°...+4°.

Прогноз на 26 ноября / УНИАН

Прогноз погоды на вторник, 27 ноября. В Украине ожидаются осадки, на западе ночью до -15°.

Прогноз на 27 ноября / УНИАН

В среду, 28 ноября, в Украине практически без осадков. Самая холодная погода будет на западе - до -18°. В остальных регионах до -4°.

Прогноз на 28 ноября / УНИАН

В четверг без осадков. Ночью по стране -20°…-5°, днем на юге до -1°.

Прогноз на 29 ноября / УНИАН

В пятницу в большинстве областей ожидается ясная погода. Ночью на западе до -20°, в остальных регионах до -2°.

Прогноз на 30 ноября / УНИАН

1 и 2 декабря в Украине местами пройдет снег. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -20°, на остальной территории -11°…-1°. Днем температура по стране -10°...+3°. В воскресенье ночью на западе до -14°, днем в Украине от -10° до +1°.

Прогноз на 1 декабря / УНИАН

Прогноз на 2 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.

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27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.

28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает. На Гуриев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого — иней.

29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).

30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Осоковое листья ложится лицом вверх — к студеной зиме, если изнанкой кверху — зима предполагается тепла. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

1 декабря — день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло — будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем — такой будет середина зимы.

2 декабря — пророка Авдея Бережного. На Авдея метель дорогу заметает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет. Поэтому в старину люди с опаской выходили на улицу во второй день зимы.

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