В результате мощного землетрясения в Иране пострадали более 200 человек

10:52, 26 ноября 2018
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Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Сарполь-э-Захаб.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В остане Керманшах на западе Ирана 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,4, пострадали по меньшей мере 210 человек.

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Землетрясение произошло в 20:07 в воскресенье, эпицентр располагался в точке с координатами 45,70 градуса восточной долготы и 34,38 градуса северной широты, гипоцентр залегал на глубине 7 км, передает Xinhua со ссылкой на Иранский сейсмологический центр.

Подземные толчки сильно ощущались в городе Сарполь-э-Захаб, несколько домов обрушились. Землетрясение также привело к обрыву связи и подачи электроэнергии, разрыву части газовых труб. 

Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.

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Теги: #землетрясение#Иран
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