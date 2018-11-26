Мокрый снег, ливни и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

09:47, 26 ноября 2018
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На дорогах страны - гололедица.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение 26-27 ноября в Украине ожидается осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня пройдет снег, температура до 0°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня и завтра в Украине, кроме южной части, мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, на Прикарпатье, центральных и Харьковской областях сильные осадки. 27 ноября в южных, Днепропетровской областях и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с, ночью местами сильный дождь.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, в Украине пройдут дожди и снегопады, наиболее теплая погода ожидается на юге и востоке.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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