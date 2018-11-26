В Киеве сегодня пройдет снег, температура до 0°

08:30, 26 ноября 2018
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Осадки ожидаются в столице в течение всего дня.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 26 ноября в Киеве пройдет снег, температура до 0°.

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер южный и юго-западный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 ноября, в Украине пройдут дожди и снегопады, самая теплая погода ожидается на юге и востоке.

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Теги: #Киев#погода
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