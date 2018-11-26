В Украине сегодня пройдут дожди и снегопады, теплее всего будет на юге и востоке страны (карта)

Осадки ожидаются практически по всей стране.

Сегодня в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 ноября, в Украине пройдут дожди и снегопады, самая теплая погода ожидается на юге и востоке.

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На востоке пройдут дожди, температура до +5°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +12°.

На западе Украины пройдут снегопады. Температура до +2°.

В северных областях ожидается снег. Температура до 0°. В центре пройдут дожди и снегопады, температура до +4°.

Прогноз на 26 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.

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