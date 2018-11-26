В Украине сегодня пройдут дожди и снегопады, теплее всего будет на юге и востоке страны (карта)
Осадки ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 ноября, в Украине пройдут дожди и снегопады, самая теплая погода ожидается на юге и востоке.
Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни
На востоке пройдут дожди, температура до +5°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +12°.
На западе Украины пройдут снегопады. Температура до +2°.
В северных областях ожидается снег. Температура до 0°. В центре пройдут дожди и снегопады, температура до +4°.
Согласно народному прогнозу, 26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.
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