В Украине сегодня пройдут дожди и снегопады, теплее всего будет на юге и востоке страны (карта)

08:05, 26 ноября 2018
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Осадки ожидаются практически по всей стране.

Сегодня в Украине ожидаются снегопады / УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 ноября, в Украине пройдут дожди и снегопады, самая теплая погода ожидается на юге и востоке.

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни

На востоке пройдут дожди, температура до +5°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +12°.

На западе Украины пройдут снегопады. Температура до +2°.

В северных областях ожидается снег. Температура до 0°. В центре пройдут дожди и снегопады, температура до +4°.

Прогноз на 26 ноября / УНИАН
Прогноз на 26 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.

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Теги: #снег#погода#дождь
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