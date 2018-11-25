Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни
Активный циклон вызовет снег и мокрый снег, гололед в большинстве областей страны.
Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине в течение двух ближайших дней.
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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололедица. 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
В ГСЧС напоминают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей.
Погода в Украине
- Винница-1°... -2°
- Днепр+1°... 0°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+4°... +2°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев0°... -1°
- Кировоград+2°... 0°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+10°... +2°
- Одесса+10°... +1°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+5°... +2°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов-1°... -2°
- Черновцы-1°... -3°