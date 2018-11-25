Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни

Активный циклон вызовет снег и мокрый снег, гололед в большинстве областей страны.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта / УНИАН

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине в течение двух ближайших дней.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололедица. 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

В ГСЧС напоминают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей.