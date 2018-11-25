«Киевавтодор» задействовал 237 единиц спецтехники для уборки снега на дорогах столицы

11:36, 25 ноября 2018
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В КГГА отмечают, что погодные условия крайне опасны и приводят к мгновенному образованию гололеда.

«Киевавтодор» обратился к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах / УНИАН
«Киевавтодор» обратился к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах / УНИАН

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» задействовала 237 единиц специальной техники для уборки снега в связи с ухудшением погодных условий в столице.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, уже в 2:30 ночи спецтехника была расположена на исходных позициях и с 3:30 была начата превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами, поскольку погодные условия крайне опасны и приводят к мгновенному образованию гололеда.

Отмечается, что с первым снегом, в 5:10, «автодоровцы» начали обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами, чтобы не допустить снижения уровня безопасности движения.

«В первую очередь обработка посыпочными материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время осадки в виде снега в столице прекратились, однако «автодоровцы» внимательно следят за ситуацией на улично-дорожной сети города и в случае возобновления снегопада количество техники будет максимально увеличено.

«Киевавтодор» обратился к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

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Теги: #снег#Киев#погода
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