«Киевавтодор» задействовал 237 единиц спецтехники для уборки снега на дорогах столицы
В КГГА отмечают, что погодные условия крайне опасны и приводят к мгновенному образованию гололеда.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» задействовала 237 единиц специальной техники для уборки снега в связи с ухудшением погодных условий в столице.
Прогноз погоды на воскресенье: в Украине незначительно потеплеет и пройдет мокрый снег
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, уже в 2:30 ночи спецтехника была расположена на исходных позициях и с 3:30 была начата превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами, поскольку погодные условия крайне опасны и приводят к мгновенному образованию гололеда.
Отмечается, что с первым снегом, в 5:10, «автодоровцы» начали обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами, чтобы не допустить снижения уровня безопасности движения.
«В первую очередь обработка посыпочными материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время осадки в виде снега в столице прекратились, однако «автодоровцы» внимательно следят за ситуацией на улично-дорожной сети города и в случае возобновления снегопада количество техники будет максимально увеличено.
«Киевавтодор» обратился к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
Погода в Украине
- Винница0°... -3°
- Днепр+1°... 0°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье+3°... 0°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+4°... +1°
- Николаев+5°... +2°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+5°... +2°
- Хмельницкий-2°... -4°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы-1°... -3°