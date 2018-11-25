Прогноз погоды на воскресенье: в Украине незначительно потеплеет и пройдет мокрый снег
Утром и днем в северных областях будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед.
В воскресенье 25 ноября ночью в западных, утром и днем в северных областях будт небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед, на севере Левобережья и Харьковской днем небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На дорогах, кроме юга и большинства западных областей, местами гололедица.
До 15 сантиметров снега: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в большинстве областей Украины
На Правобережье ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью 2-7 ° мороза, в центральных и восточных областях до 9 ° мороза, на крайнем западе 0-5 ° тепла; днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, на западе и юге 3-8 ° тепла.
Как сообщал УНИАН, Украину на следующей неделе заметет снегом: на дорогах сообщили о «желтом» уровне опасности.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница0°... -2°
- Днепр+2°... 0°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы-1°... -2°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницкий-2°... -4°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы-1°... -3°
Виргиния, США
+ 2 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:81 %
Давление:748 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:03
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей