Прогноз погоды на воскресенье: в Украине незначительно потеплеет и пройдет мокрый снег

Утром и днем ​​в северных областях будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед.

На дорогах, кроме юга и большинства западных областей, местами гололедица / УНИАН

В воскресенье 25 ноября ночью в западных, утром и днем ​​в северных областях будт небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед, на севере Левобережья и Харьковской днем ​​небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах, кроме юга и большинства западных областей, местами гололедица.

Читайте также До 15 сантиметров снега: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в большинстве областей Украины

На Правобережье ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 2-7 ° мороза, в центральных и восточных областях до 9 ° мороза, на крайнем западе 0-5 ° тепла; днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, на западе и юге 3-8 ° тепла.

Как сообщал УНИАН, Украину на следующей неделе заметет снегом: на дорогах сообщили о «желтом» уровне опасности.