До 15 сантиметров снега: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в большинстве областей Украины

09:51, 24 ноября 2018
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Вследствие влияния активного циклона во многих областях ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине / фото УНИАН
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий 26-27 ноября в 15 областях Украины.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Вследствие влияния активного циклона днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/сек.

При этом синоптики отмечают, что погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей.

Как сообщал УНИАН, в Карпатх ожидается до 30 сантиметров снега.

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Теги: #снегопад#непогода#непогода в Украине
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