В Карпатах в ближайшие дни выпадет до 30 сантиметров снега
Сильные осадки начнутся 25 ноября.
В Карпатах из-за влияния активного циклона с 25 ноября ожидаются сильные снегопады, местами выпадет до 30 см осадков.
Погода на выходные: в Украину придут дожди и снегопады (карта)
Об этом говорится на Facebook странице прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.
"Вследствие прохождения по территории Карпат активного циклона ожидается:
- 25 ноября - дождь, который перейдет в мокрый снег;
- 26-27 ноября - мокрый снег, сильный снег", - говорится в сообщении.
Ожидается, что прирост снежного покрова составит в горах 10-20 см, на высокогорье - до 30 см.
Напомним, в течение 26-27 ноября во многих оболастях Украины ожидается осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-4°... -7°
- Днепр0°... -6°
- Донецк-1°... -10°
- Житомир-3°... -6°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев-3°... -6°
- Кировоград-3°... -8°
- Луганск+1°... -8°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-1°... -3°
- Николаев-2°... -5°
- Одесса-2°... -5°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-3°... -6°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков+2°... -5°
- Херсон-2°... -5°
- Хмельницкий-4°... -6°
- Черкассы-2°... -7°
- Чернигов-1°... -6°
- Черновцы-1°... -6°
Виргиния, США
- 2 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-6 °
Влажность:63 %
Давление:768 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:01
Закат16:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей