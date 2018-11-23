В Карпатах в ближайшие дни выпадет до 30 сантиметров снега

Сильные осадки начнутся 25 ноября.

В Карпатах ожидаются сильные снегопады / twitter.com/Meteorologene

В Карпатах из-за влияния активного циклона с 25 ноября ожидаются сильные снегопады, местами выпадет до 30 см осадков.

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Об этом говорится на Facebook странице прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

"Вследствие прохождения по территории Карпат активного циклона ожидается:

- 25 ноября - дождь, который перейдет в мокрый снег;

- 26-27 ноября - мокрый снег, сильный снег", - говорится в сообщении.

Ожидается, что прирост снежного покрова составит в горах 10-20 см, на высокогорье - до 30 см.

Напомним, в течение 26-27 ноября во многих оболастях Украины ожидается осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.