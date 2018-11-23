Из-за тропического шторма "Усаги" во Вьетнаме эвакуируют полмиллиона людей (видео)
Ожидается, что шторм выйдет на сушу в ночь на 25 ноября.
Тропический шторм "Усаги" движется в направлении города Хошимин, который является крупнейшим городом Вьетнама.
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Из-за шторма из опасных районов эвакуируют 500 тысяч жителей, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.
В эвакуации задействованы 30 тысяч представителей различных ведомств. Около 4 тысяч рыболовных судов с экипажем 23 тысячи человек возвращаются в безопасные места.
Утром 23 ноября "Усаги" находился в 270 км от города Вунгтау. Скорость ветра оценивается в 75 км/ч. По прогнозам, он выйдет на сушу в ночь на 25 ноября в провинции Биньтхуан. На юге, юго-востоке и востоке страны ожидаются сильный ветер, высокие волны и проливные дожди: в некоторых районах может выпасть до 500 мм осадков.
Напомним, из-за влияния мощного циклона многие штаты на юге, юго-востоке и востоке Австралии пострадали от непогоды.
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