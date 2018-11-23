В Украину идет непогода: синоптики предупреждают о сильных снегопадах и штормовом ветре
Местами выпадет до 15 сантиметров снега.
В течение 26-27 ноября во многих оболастях Украины ожидается осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидаются снег и мокрый снег: местами наметет 8-15 см.
Также на дорогах страны гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед. Во вторник, 27 ноября, в южных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
Напомним, на выходных в большинстве областей Украины потеплеет, в воскресенье пройдут дожди и снегопады.
Погода в Украине
- Винница-4°... -7°
- Днепр0°... -6°
- Донецк-1°... -10°
- Житомир-3°... -6°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев-3°... -6°
- Кировоград-3°... -8°
- Луганск+1°... -8°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-1°... -3°
- Николаев-2°... -5°
- Одесса-2°... -5°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-3°... -6°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков+2°... -5°
- Херсон-2°... -5°
- Хмельницкий-4°... -6°
- Черкассы-2°... -7°
- Чернигов-1°... -6°
- Черновцы-1°... -6°