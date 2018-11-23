В Украину идет непогода: синоптики предупреждают о сильных снегопадах и штормовом ветре

Местами выпадет до 15 сантиметров снега.

В Украину идут снегопады / УНИАН

В течение 26-27 ноября во многих оболастях Украины ожидается осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидаются снег и мокрый снег: местами наметет 8-15 см.

Также на дорогах страны гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед. Во вторник, 27 ноября, в южных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, на выходных в большинстве областей Украины потеплеет, в воскресенье пройдут дожди и снегопады.