Погода на выходные: в Украину придут дожди и снегопады (карта)

12:00, 23 ноября 2018
154
0

В воскресенье в Украине потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На выходных в большинстве областей Украины потеплеет, в воскресенье пройдут дожди и снегопады.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -4°, днем -1°. В воскресенье пройдет снег,  -1°...+1°.

Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +1°, днем +4°. В воскресенье также ожидаются осадки, 0°…+6°.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +2°, мокрый снег. В воскресенье ночью -1°, днем +3°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха -6°...-2°. В воскресенье до -1°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье 0°...+9°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -6°, днем 0°. В воскресенье -2°...+1°, пройдет снег.

Прогноз на 24 ноября / УНИАН
Прогноз на 24 ноября / УНИАН
Прогноз на 25 ноября / УНИАН
Прогноз на 25 ноября / УНИАН

Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+3°.

В Симферополе завтра будет облачно, -3°...+5°. В воскресенье 0°...+9°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, температура до +4°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -8°, днем 0°. В воскресенье температура до +2°, пасмурно.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье 0°...+2°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +4°. В воскресенье пасмурно, ночью -1°, днем +6°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +3°, днем +6°. В воскресенье пройдет дождь, ночью 0°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +5°. В воскресенье температура до +7°, ожидается ливень.

В Сваляве завтра пасмурно, +7°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +3° …+7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#потепление
Читайте также
Погода на выходные: в Украину придут дожди и снегопады (карта) Погода на выходные: в Украину придут дожди и снегопады (карта)
В районе США, пострадавшем от лесного пожара, прошел сильный дождь В районе США, пострадавшем от лесного пожара, прошел сильный дождь
Небо в Австралии стало оранжевым из-за мощной пылевой бури (фото, видео) Небо в Австралии стало оранжевым из-за мощной пылевой бури (фото, видео)
Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью температура до -10° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью температура до -10° (видеопрогноз)
В Австралии за неделю до лета выпал снег (видео) В Австралии за неделю до лета выпал снег (видео)
Тропическая депрессия "Самуэль" приближается к Вьетнаму Тропическая депрессия "Самуэль" приближается к Вьетнаму
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
64 %
767 мм
4.1 м/с
3 %
Лента новостей