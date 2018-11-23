Погода на выходные: в Украину придут дожди и снегопады (карта)

В воскресенье в Украине потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в большинстве областей Украины потеплеет, в воскресенье пройдут дожди и снегопады.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -4°, днем -1°. В воскресенье пройдет снег, -1°...+1°.

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Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +1°, днем +4°. В воскресенье также ожидаются осадки, 0°…+6°.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +2°, мокрый снег. В воскресенье ночью -1°, днем +3°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха -6°...-2°. В воскресенье до -1°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье 0°...+9°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -6°, днем 0°. В воскресенье -2°...+1°, пройдет снег.

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Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+3°.

В Симферополе завтра будет облачно, -3°...+5°. В воскресенье 0°...+9°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, температура до +4°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -8°, днем 0°. В воскресенье температура до +2°, пасмурно.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье 0°...+2°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +4°. В воскресенье пасмурно, ночью -1°, днем +6°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +3°, днем +6°. В воскресенье пройдет дождь, ночью 0°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +5°. В воскресенье температура до +7°, ожидается ливень.

В Сваляве завтра пасмурно, +7°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +3° …+7°.

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