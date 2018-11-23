Погода на выходные: в Украину придут дожди и снегопады (карта)
В воскресенье в Украине потеплеет.
На выходных в большинстве областей Украины потеплеет, в воскресенье пройдут дожди и снегопады.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -4°, днем -1°. В воскресенье пройдет снег, -1°...+1°.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +1°, днем +4°. В воскресенье также ожидаются осадки, 0°…+6°.
В Луцке в субботу ночью -1°, днем +2°, мокрый снег. В воскресенье ночью -1°, днем +3°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха -6°...-2°. В воскресенье до -1°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье 0°...+9°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -6°, днем 0°. В воскресенье -2°...+1°, пройдет снег.
Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+3°.
В Симферополе завтра будет облачно, -3°...+5°. В воскресенье 0°...+9°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, температура до +4°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -8°, днем 0°. В воскресенье температура до +2°, пасмурно.
В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье 0°...+2°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +4°. В воскресенье пасмурно, ночью -1°, днем +6°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +3°, днем +6°. В воскресенье пройдет дождь, ночью 0°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +5°. В воскресенье температура до +7°, ожидается ливень.
В Сваляве завтра пасмурно, +7°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +3° …+7°.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -8°
- Днепр0°... -5°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир-3°... -6°
- Запорожье0°... -5°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев-2°... -7°
- Кировоград-3°... -9°
- Луганск+1°... -7°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-1°... -3°
- Николаев-2°... -5°
- Одесса-2°... -5°
- Полтава-1°... -6°
- Ровно-3°... -6°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков0°... -6°
- Херсон-1°... -5°
- Хмельницкий-4°... -6°
- Черкассы-2°... -10°
- Чернигов-1°... -7°
- Черновцы-1°... -6°