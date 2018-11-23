В районе США, пострадавшем от лесного пожара, прошел сильный дождь

10:50, 23 ноября 2018
29
0

Сейчас Калифорнии угрожают затопления.

В пострадавшем от пожара районе Калифорнии прошел дождь / REUTERS
В пострадавшем от пожара районе Калифорнии прошел дождь / REUTERS

В районе американского штата Калифорния, который серьезно пострадал от лесного пожара, прошел дождь.

Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии возросло до 76 (видео)

Жителей, временно устроенных на парковке супермаркета Walmart в округе Бьютт, предупредили о возможном затоплении парковки из-за продолжительных дождей. Однако многие пострадавшие отказались от эвакуации, сообщает Xinhua.

Напомним, на юге американского штата Калифорния в округах Вентура и Лос-Анджелес жертвами лесных пожаров стали три человека. Вслед за засухой и сильными ветрами в регион идут мощные дожди, которые могут привести к наводнениям и оползням.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#дождь#Калифорния
Читайте также
В районе США, пострадавшем от лесного пожара, прошел сильный дождь В районе США, пострадавшем от лесного пожара, прошел сильный дождь
На Аляске извергается вулкан Вениаминова (видео) На Аляске извергается вулкан Вениаминова (видео)
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура днем до -2° В Киеве завтра без осадков, температура днем до -2°
Жителей западных областей Украины предупреждают о гололедице Жителей западных областей Украины предупреждают о гололедице
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7
Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
64 %
768 мм
4.1 м/с
3 %
Лента новостей