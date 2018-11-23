В районе США, пострадавшем от лесного пожара, прошел сильный дождь

Сейчас Калифорнии угрожают затопления.

В пострадавшем от пожара районе Калифорнии прошел дождь / REUTERS

В районе американского штата Калифорния, который серьезно пострадал от лесного пожара, прошел дождь.

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Жителей, временно устроенных на парковке супермаркета Walmart в округе Бьютт, предупредили о возможном затоплении парковки из-за продолжительных дождей. Однако многие пострадавшие отказались от эвакуации, сообщает Xinhua.

Напомним, на юге американского штата Калифорния в округах Вентура и Лос-Анджелес жертвами лесных пожаров стали три человека. Вслед за засухой и сильными ветрами в регион идут мощные дожди, которые могут привести к наводнениям и оползням.